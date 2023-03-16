الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقايا آدمية متحللة.. العثور على جثتين مجهولتى الهوية داخل فندق بالهرم

جثتين
جثتين

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثتين متحللتين مجهولتي الهوية داخل فندق سياج بمنطقة الهرم، حيث يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين داخل فندق سياج بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثتين متحللتين "بقايا عظام آدمية" ومجهولتي الهوية وملقتين داخل فندق سياج بمنطقة الهرم، وتبين أن الوفاة تعود إلى أكثر من 15 يوما، وجار تحديد سبب الوفاة، وتم نقل بقايا الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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