«كتف في كتف»| 25 مليون مستفيد من المبادرة.. وانطلاقة بحضور الرئيس السيسي غدًا
تفصلنا أيام قليلة عن حلول شهر رمضان المبارك والذي يكثر فيه عمل الخير ومساعدة المحتاجين، وجاءت مبادرة “كتف في كتف” لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يشهدها العالم.
وقبل الانطلاق بساعاتٍ، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مبادرة "كتف في كتف"..
- المبادرة الأولى من نوعها.. تنطلق على مستوى المحافظات وصولا إلى المحافظات الحدودية.
- استخدم التحالف الوطني قواعد البيانات الموحدة لوصول الدعم لمستحقيه، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.
- تهدف المبادرة إلى توفير أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان.
- صندوق السلع الخاص بمبادرة "كتف في كتف"، يكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبًا، في ظل الاعتماد على 50 ألف متطوع بالتحالف الوطني.
- أولى فعاليات مبادرة "كتف في كتف" انطلقت يوم 10 مارس في 16 محافظة بالتوازي وهي: "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الفيوم - بني سويف - سوهاج - الاقصر – أسوان".
- يبلغ عدد المستفيدين من مبادرة "كتف في كتف"، نحو 25 مليون مواطن.
- تنطلق مبادرة "كتف في كتف"، غدا الجمعة، في إستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني وآلاف المتطوعين.