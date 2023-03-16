«كتف في كتف»| 25 مليون مستفيد من المبادرة.. وانطلاقة بحضور الرئيس السيسي غدًا

تفصلنا أيام قليلة عن حلول شهر رمضان المبارك والذي يكثر فيه عمل الخير ومساعدة المحتاجين، وجاءت مبادرة “كتف في كتف” لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يشهدها العالم.

وقبل الانطلاق بساعاتٍ، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مبادرة "كتف في كتف"..