إصابة شخص فى حريق نشب داخل شقة سكنية بأرض اللواء

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، مما أسفر عن إصابة شخص بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد عقارات منطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين غصابة شخص بحروق متفرقة بجسده، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.