الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل 3 متهمين للجنايات لترويجهم المخدرات  

محكمة
محكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة شبكة ديليفري لترويج المخدرات بالجيزة الي محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا في غير الأحوال المصرح بها قانونا مخدرات، كما أداروا تشكيلا عصابيا للاتجار المال وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدر ميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرزوا بقصد الإتجار جوبت مخدرا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا “حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحرزوا أسلحة بيضاء "سكين۔ کتر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية كما احرز المتهمين بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “ميثامفيتامين "في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبقصد التعاطي جوهرا مخدرا “مورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبقصد التعاطي جوهرا مخدرا سنيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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