الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل مصنع بلاستيك مكون من طابقين بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة 6 أكتوبر.

كانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالجيزة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك مكون من طابقين بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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