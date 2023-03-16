دفن جثمان طالب ضحية الصعق الكهربائى بأطفيح

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان طالب بالمرحلة الإعدادية لقى مصرعه في الجيزة، جراء تعرضه لصعق كهربائي في ورشة نجارة بمنطقة أطفيح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أطفيح تضمن مصرع شخص إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل ورشة نجارة بمنطقة أطفيح، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشاب طالب بالمرحلة الإعدادية، 15 عامًا ويعمل في ورشة نجارة بمنطقة أطفيح ولقى مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي.

وكشفت تحريات أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء قيام الطالب بفتح باب الورشة تعرض لصعق بالكهرباء سقط جثة هامدة في الحال.

كما تبين من التحريات والمعاينة التصويرية للحادث، وجود سلك كهرباء عار لامس أجزاءً من الباب الحديدي للورشة وأثناء قيام المتوفي بملامسة الباب تعرض لصعق كهربائي توفى على إثره.