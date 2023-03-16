جندوجان يقترب من وداع «الشياطين» وصعوبات أمام انتقاله لبرشلونة

رفض الألماني إلكاي جندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي تمديد تعاقده مع النادي، مقتربًا من الانتقال لبرشلونة.

وينتهي عقد إلكاي جندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في الفترة المتاح له خلالها التوقيع لأي نادٍ.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن جندوجان ومانشستر سيتي لم يتوصلا لاتفاق على الشروط المالية في التعاقد حتى الآن، مشيرة إلى أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال لنادي برشلونة.

وأكدت أن جندوجان على وشك إغلاق المفاوضات مع مانشستر سيتي، وفتح الباب أمام نادي برشلونة للتفاوض معه، وعلى الرغم من ذلك ستكون المفاوضات معقدة بين الطرفين.

إدارة مانشستر سيتي لم توافق حتى الآن على الشروط التي طلبها جندوجان لتمديد عقده مع الفريق، ولكن أيضًا في برشلونة لا يرون أن بإمكانهم توفير هذه الشروط خاصة في حالة تمديد عقد بوسكيتس.

ويرغب جندوجان في تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين، وبراتب كبير لا ترغب إدارة السيتي في دفعه.

وبدأ جندوجان مسيرته ضمن صفوف فريق شباب جيليسنكرشن هيسلر الألماني، وانتقل منه لشباب شالكة، ثم عاد لفريقه مرة أخرى ورحل عنه في صيف 2004 إلى شباب فريق بور أوبتيليونج، ثم انتقل لفريق بوخوم تحت 17 عامًا في 2004، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2007، وانضم لفريق نورمبرج في شتاء 2009، ثم إلى بروسيا دورتموند في صيف 2011.

ولعب جندوجان 290 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي، وسجل 53 هدفًا وصنع 37 لزملائه في الفريق، وحقق الدوري الانجليزي 4 مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة، ولقب كأس رابطة الأندية المحترفة 4 مرات والدرع الخيرية مرتين.

ولعب جندوجان 62 مباراة مع المنتخب الألماني منذ 11 أكتوبر 2011، وسجل 16 هدفًا وصنع 7.