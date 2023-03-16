الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متخصص: الزراعة لا تستقيم إلا بوجود المياه والأسمدة

افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الأسمدة الأزورتية

كشف الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن من خلال ما تابعه الجميع بالأمس من افتتاح أحد مجمعات صناعة الأسمدة الأزوتية نجد أن هناك سلسلة من الافتتاحات كلها مرتبطة ببعضها بمعنى أن الزراعة لا تستقيم إلا بوجود المياه والأسمدة وهذا في أي مكان بالعالم ليس بمصر فقط.

وأضاف أنه لو لاحظنا سنجد أن هناك إيجاد مصادر غير تقليدية للمياه من خلال المحطات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي محطة المحسنة ومحطة بحر البقر ومحطة الحمام في طريقها للانتهاء وهذه المحطات ستكون شريان حياة جديد لأراضي صحراوية ظلت لآلاف السنين غير مأهولة وغير مزروعة.

وأشار إلى أن من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال هذه الفترة هو إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى مجمعات الأسمدة بداية من أسوان وحتى شمال  مصر كل هذه المشروعات تضاف إلى سجل الدولة المصرية في توقيت كل الاقتصاديات العالمية متأثرة فيها.

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