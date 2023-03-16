مانشستر سيتى يعدّل عقد هالاند لحمايته من عيون «الريال»

أفصحت تقارير صحفية عن إجراء إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي، تعديلًا في عقد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق.

ويلعب هالاند ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويمتد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن وجود شرط في عقد إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي يسمح له بالرحيل عن صفوف النادي في صيف عام 2024 لأي نادٍ مقابل 200 مليون يورو لمانشستر سيتي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت نقلًا عن برنامج «كل شيء مع كوستا» عبر راديو كتالونيا، فإن إدارة مانشستر سيتي عدّلت الشرط الموجود في عقد إرلينج هالاند والذي كان يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في صيف 2024، مقابل 200 مليون يورو، ليصبح في صيف 2025.

وأكد البرنامج أن الشرط تم تعديله بعدما جدد بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق عقده حتى 2025.

ويأتي تحرك إدارة مانشستر سيتي بعدما ارتبط اسم هالاند مجددًا بالانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 بعد الأداء المبهر الذي قدمه في بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة الستيسنز.

جوارديولا: هالاند لديه عقلية لا تصدق.. وسعداء به للغاية

تغنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بمهاجمه إيرلينج هالاند بعدما نجح في تسجيل خمسة أهداف في فوز السيتي على لايبزيج بسباعية ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات ما بعد اللقاء: "هالاند لديه عقلية لا تصدق، نحن سعداء جدًا بهذا الصبي، لم نكن نعرفه قبل التوقيع لكن إيرلينج سعيد دائمًا، ومضحك دائمًا، ولطيف مع زملائه في الفريق، لا أحد يستطيع أن ينافس إيرلينج إذا تحدثنا باستخدام الأرقام".

وأوضح: “أعرف أن ميسي سجل 5 أهداف، لكن هالاند فعل ذلك في 60 دقيقة وهذا ليس هو الحال مع ليو، هالاند صغير جداً وعدم كسر الرقم اليوم يجب أن يكون حافزا إضافيا ليحاول يوماً ما كسر رقم ليو”.