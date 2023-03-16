«كتف فى كتف»: هاشتاج الخير يتصدر مواقع التواصل قبل حلول رمضان

تصدّر هاشتاج "كتف فى كتف" منصّات ووسائط التواصل الاجتماعي، الخميس، تزامنًا مع استعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر، غدًا الجمعة، في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 80 ألفا من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة (كتف في كتف)؛ والتي تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات.

كما أعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم مبادرة "كتف في كتف" ومشاركتهم في الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع المحافظات من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس الماضي بعد إعلان الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية وعمرانية، وغيرها.