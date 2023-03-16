الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مجمع مصانع الأسمدة خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك طلب كبير على الأسمدة، باعتبار أن التحدي الذي يواجه الجميع هو توافر السلع الزراعية في ظل تغير المناخ ونقص المساحات المؤهلة للزراعة عالميًا، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد في تصريح صحفي اليوم، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، لافتًا إلى أن المشروع الجديد كفيل بتوفير الأسمدة في السوق المحلية وتوجيه الفائض للتصدير للخارج، بما يسهم في توريد عملة صعبة للبلاد.

وأوضح عضو زراعة الشيوخ، أن المشروع يمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الإنتاجي الزراعي، ويتوازى مع التوسع في زيادة الرقعة الزراعية، من خلال مشروعات رائدة مثل توشكى والدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي.

ولفت النائب أحمد محسن، إلى أن مجمع مصانع الأسمدة، يهدف لتحقيق استراتيجية مصر 2030 في دعم تنفيذ المشروعات العملاقة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتحسين التربة وضمان جودة المنتجات المصرية.

وقال نائب إن مثل هذه المشروعات تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لا سيما في ظل ما يعانيه الجميع من ظروفٍ عالمية صعبة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعين السخنة.

استراتيجية مصر 2030 الاسمدة الأزوتية الإكتفاء الذاتي الحرب الروسية الأوكرانية الدلتا الجديدة النائب أحمد محسن النصر للكيماويات

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رسائل العين السخنة

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