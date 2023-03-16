الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف الفيل: التكافل الاجتماعى بالقرآن الكريم لم يفرق بين مسلم ومسيحى

الشيخ أشرف الفيل
الشيخ أشرف الفيل

قال الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل، إن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن التكافل الاجتماعي لم يفرق بين دين أو جنس أو غيره، ولكن الحديث كان بشكل متكامل.

القرآن قدم النظرة الإنسانية دون تفرقة

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية DMC""، أن الله سبحانة وتعالى قال "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ"، أي تحسنوا إليهم، مؤكدًا أن القرآن قدم النظرة الإنسانية البحتة دون تفرقة لدين أو عرق.

وأكد الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، أن الله سبحانه وتعالى قال "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا"، ولم يحدد هل الفقراء من المسلمين أو من غيرهم ولكنها جاءت بشكل مطلق، أى أنه يجوز إخراج الزكاة للمحتاج أيًا كانت ديانته.

النظرة الإنسانية رمضان عبدالمعز المسلمين إخراج الزكاة أشرف الفيل التكافل الاجتماعي

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وائل لطفي

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