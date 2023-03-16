السيطرة على حريق حديقة بمساكن كفر الجبل فى الهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في حديقة بمساكن كفر الجبل ـ الإسكان المتوسط ـ في منطقة الهرم بالجيزة دون وقوع خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل حديقة بمساكن كفر الجبل -الإسكان المتوسط - في منقطة الهرم بالجيزة، وتصاعدت النيران والأدخنة جراء الحريق.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأجرت الحماية المدنية أعمال التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الحريق.