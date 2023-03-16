الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق حديقة بمساكن كفر الجبل فى الهرم

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في حديقة بمساكن كفر الجبل ـ الإسكان المتوسط ـ في منطقة الهرم بالجيزة دون وقوع خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل حديقة بمساكن كفر الجبل -الإسكان المتوسط - في منقطة الهرم بالجيزة، وتصاعدت النيران والأدخنة جراء الحريق.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأجرت الحماية المدنية أعمال التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الحريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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