الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات سعودية روسية حول أوضاع سوق النفط العالمية

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

بحث وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس وزراء روسيا، اليوم الخميس، أوضاع سوق النفط العالمية.

وأكدت وكالة “واس” السعودية، ان وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس وزراء روسيا يؤكدان الالتزام بقرار “أوبك+” بخفض الإنتاج، مع تعزيز التعاون المشترك لدعم استقرار أسواق النفط.

والتقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية بمعالي نائب رئيس الوزراء الروسي، رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة ألكسندر نوفاك، الذي يقوم بزيارة للمملكة.

وشملت محادثاتهما التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في إطار أعمال اللجنة المشتركة.

وبحث الجانبان أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة “أوبك بلس” الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، حيث أكّدا التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته أوبك بلس، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023م، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها.

أوبك بلس أوبك السعودي روسيا طاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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