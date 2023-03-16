سفراء دولة التلاوة.. رمضان بأصوات مصریة من مختلف دول العالم على «قناة الناس»

تستعد قناة الناس من بداية شهر رمضان لنقل شعائر الصلاة من مختلف أنحاء العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة حول العالم"؛ عن طريق مبتعثي وزارة الأوقاف من المقرئين والأئمة، ومنهم القارئ الدكتور أحمد نعينع من الجزائر، والشيخ أحمد تميم المراغي من دولة المالديف، والشيخ هاني الحسيني من نيويورك في أمريكا، والشيخ كارم الحريري في ألمانيا، والشيخ محمود رمضان الليثي في البرازيل.

يأتي ذلك بجانب نقل محاضرات دينية للخطباء والعلماء المصريين لكل الجنسيات في العالم، ومنهم على سبيل المثال: الشيخ سعيد مصطفى من النمسا، والشيخ وليد كامل الفقي من كولومبيا، والشيخ محمد عبدالله باهي من إيطاليا، والشيخ فوزي عبدالمقصود من سويسرا، والشيخ أبوبكر سليمان من لندن، والشيخ محمد عبدالظاهر الحناوي من اليابان، والشيخ رفاعي زلط من أستراليا.