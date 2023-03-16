الجيش الليبي يعلن العثور علي كميات اليورانيوم المفقود

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، عن العثور على كمية اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدانها أمس.

وتزايدت المخاوف الدولية أمس الأربعاء، من فقدان ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لا يخضع لسيطرة الحكومة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للدول الأعضاء في المنظمة إن المفتشين وجدوا، يوم الثلاثاء الماضي، إن 10 براميل تحتوي على تركيز خام اليورانيوم لم تكن موجودة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها ستضطلع بمزيد من الأنشطة لتوضيح ظروف إزالة المواد النووية وموقعها الحالي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن الموقع.

ويقول الخبراء إن كل طن من اليورانيوم الطبيعي، إذا حصلت عليه مجموعة لديها الوسائل والموارد التكنولوجية، يمكن تكريره إلى 5.6 كيلو جرام (12 رطلاً) من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة بمرور الوقت، وهذا يجعل العثور على المعدن المفقود مهمًا لخبراء حظر الانتشار النووي.

وفي عام 2003 ، تخلت ليبيا ، تحت قيادة الزعيم آنذاك معمر القذافي ، عن برنامج أسلحتها النووية ، الذي حصل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى معلومات تصميم قنبلة نووية، على الرغم من أنها لم تحرز تقدمًا يذكر نحو صنع قنبلة.