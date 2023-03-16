الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة سيدة إثر إصابتها بحاله إعياء شديدة في ظروف غامضة بالوايلي

جريدة الدستور

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بحالة إعياء شديدة، نقلت إثرها إلى أحدالمستشفيات بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتوفيت بادعاء إصابتها بحالة تسمم.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات حشوية من المتوفية وإرسالها للمعمل الكيماوي بالمصلحة لتحليلها لبيان إذا كانت قد تناولت مادة سامة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة استدعاء زوج المتوفية وأسرتها؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وهل يتهمون أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديدة بإدعاء حاله تسمم ووفاته أثناء محاولة إسعافها، وتبين العثور علي جثة سيدة تدعي نسمة ر ج مواليدة 1985 ومقيمة بحافظة الفيوم، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بمصر القديمة

وزير العدل يصدر قرارًا بنقل لجنة فض المنازعات

تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل 3 آخرين في بنها

بسبب قطعة أرض.. المشدد 15 سنة لشقيقين وبراءة الثالث فى جريمة قتل ببنها

فريق بحث رفيع المستوى لكشف لغز «جثة الفندق المهجور» بالجيزة

الأم المثالية بالبحيرة: «كافحت مع زوجى لتربية أبنائى وأمنيتى زيارة بيت الله الحرام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»