وفاة سيدة إثر إصابتها بحاله إعياء شديدة في ظروف غامضة بالوايلي

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بحالة إعياء شديدة، نقلت إثرها إلى أحدالمستشفيات بدائرة قسم شرطة الوايلي، وتوفيت بادعاء إصابتها بحالة تسمم.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات حشوية من المتوفية وإرسالها للمعمل الكيماوي بالمصلحة لتحليلها لبيان إذا كانت قد تناولت مادة سامة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة استدعاء زوج المتوفية وأسرتها؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وهل يتهمون أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديدة بإدعاء حاله تسمم ووفاته أثناء محاولة إسعافها، وتبين العثور علي جثة سيدة تدعي نسمة ر ج مواليدة 1985 ومقيمة بحافظة الفيوم، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.