يحضرها الرئيس السيسى.. «إكسترا نيوز» تستعرض أبرز المعلومات عن «كتف فى كتف»

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» فيديو جراف توضيحيا عن احتفالية مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية والمقرر انطلاقها غدًا.

وأوضح الإنفوجراف أبرز المعلومات عن المبادرة وتتضمن:-