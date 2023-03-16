يحضرها الرئيس السيسى.. «إكسترا نيوز» تستعرض أبرز المعلومات عن «كتف فى كتف»
عرضت فضائية «إكسترا نيوز» فيديو جراف توضيحيا عن احتفالية مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية والمقرر انطلاقها غدًا.
وأوضح الإنفوجراف أبرز المعلومات عن المبادرة وتتضمن:-
- تنطلق الاحتفالية الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
- يشارك في الاحتفالية 50 ألف متطوع في استاد القاهرة
- تعتبر أضخم مبادرة حماية اجتماعية بتاريخ العمل الأهلي التنموي
- تعد إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
- تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية
- تهدف للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية علي مصر
- المبادرة نتاج توحيد جهود التحالف والحكومة والقطاع الخاص
- تستهدف تقديم خدمات حقيقية ومساعدات لمستحقيها
- تعمل المبادرة وفقا لقاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين
- تفعيل حزمة الحماية بتكلفة نحو 150 مليار جنيه سنويا