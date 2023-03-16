الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يحضرها الرئيس السيسى.. «إكسترا نيوز» تستعرض أبرز المعلومات عن «كتف فى كتف»

كتف في كتف
كتف في كتف

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» فيديو جراف  توضيحيا عن احتفالية مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية والمقرر انطلاقها غدًا.

وأوضح الإنفوجراف أبرز المعلومات عن المبادرة وتتضمن:-

  1. تنطلق الاحتفالية الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
  2. يشارك في الاحتفالية 50 ألف متطوع في استاد القاهرة
  3. تعتبر أضخم مبادرة حماية اجتماعية بتاريخ العمل الأهلي التنموي
  4. تعد إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
  5. تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية
  6. تهدف للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية علي مصر
  7. المبادرة نتاج توحيد جهود التحالف والحكومة والقطاع الخاص
  8. تستهدف تقديم خدمات حقيقية ومساعدات لمستحقيها
  9. تعمل المبادرة وفقا لقاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين
  10. تفعيل حزمة الحماية بتكلفة نحو 150 مليار جنيه سنويا
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