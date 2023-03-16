الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري تعقد اجتماعها الدوري

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري، اليوم، اجتماعها الدوري؛ لمناقشة صياغة دستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء بالعجوزة.

حضر الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ِوباقي أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك عدد من المختصين بهيئة الدواء المصرية.

تناول الاجتماع أهم مستجدات التعاون الدولي مع دساتير الأدوية العالمية، كذلك أبرز ما جاء في مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي بالقاهرة.

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شهد الاجتماع متابعة أعمال التحول الرقمي، وتدشين قاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائي المصري، كذلك مناقشة الخدمات الاستشارية التي سيتم تقديمها عن طريق الدستور الدوائي المصري لدعم قطاع الصناعة بمصر.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الداعمة لسوق الدواء.

وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد شهد والدكتور لويز أروسمينا، الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة لشركة جلاكسو سميثكلاين العالمية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية وشركة جلاكسو سميثكلاين مصر للأدوية، وذلك للتعاون فيما بينهما؛ بهدف تنمية مهارات، ورفع كفاءة الصيادلة، والعاملين بمجالات عمل الهيئة في جميع أنحاء الجمهورية. 

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قام بالتوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ومن جانب شركة جلاكسو سميثكلاين مصر الدكتور محمد الضبابي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر. 
يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للعمل على تحقيق التميز المؤسسي، والعمل على تنمية القدرات، واطلاع العاملين على كافة المستجدات العالمية في مختلف المجالات ذات الصلة بمجال عمل الهيئة، وذلك وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي اجتماعها الدوري دستور الأدوية المصري الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية شؤون الصحة والوقاية التحول الرقمي

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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