نجلة الأم المثالية بالإسكندرية: تعبت في تربيتنا وربت أشقائها وأبناء شقيقتها المتوفية

قالت غادة أمين العريان، مديرة مدرسة، ونجلة الحاجة هدى محمد عبادي، الحاصلة على المركز الأول بمحافظة الإسكندرية في مسابقة الأم المثالية لعام 2023، إن والدتها من السيدات الخيرات التي تقوم بعمل الخير وتحبه للآخرين وأنها تستحق الفوز بهذا اللقب عن جدارة.

وأضافت أن والدتها تعبت كثيرا منذ صغرها، حيث قامت بتربية أولادها وأولاد شقيقتها وأخواتها الصغار، حيث توفيت والدتها ووالدها وقامت بتربية أشقائها حتى الكبير وتعليمهم القيم والأخلاق الحميدة، كما قامت بتربية أبناء شقيقتها التوأم بعد وفاتها، وعملت على تعليمهم وحصولهم على شهادات عليا، ولم تكتفي بذلك بل وقفت بجوارهم حتى الزواج، بالإضافة إلى رعاية أحفادها وتعليمهم القيم والأخلاق.

وأكدت نجلتها أنها قامت بعمل مفاجأة لوالدتها بالتقديم باسمها دون علمها وفوجئت بأن والدتها فازت بالمركز الأول على مستوى المحافظة بالأم المثالية، مؤكدة أن والدتها الحاجة هدى عندما علمت بذلك فرحت وشكرت ربنا على عطائه وكرمه.

وأشارت غادة إلى أن لكل أم قصة كفاح مع أبنائها، ولكن كان لأمى خلال رحلة حياتها أكثر من قصة، فالأم هى العطاء والحب والحنان وهى السند والطمأنينة ومصدر السعادة، ودور أمى كما أراه لم يقتصر على رعايتى أنا وأخواتى فقط، فقد قامت بدورها على أكمل وجه حتى أتممت رسالتها معنا على أفضل ما يكون، سهرت على راحتنا وشجعتنا للحصول على أفضل تعليم جامعى كما قدمت للمجتمع نماذج مُشرفة.

وأضافت أنها قامت برعايتنا نحن وأبناءنا فكانت الجدة الحنون الثابتة على المبادئ لتستكمل رحلتها مع أحفادها كما أتمتها مع أبنائها، ولم يقتصر دورها على ذلك فقد أنعم الله عليها بمسئولية رعاية أخواتها بعد أن توفى أبويها وتحملت هى وأبى رحمة الله عليه مسئوليتهم ورعايتهم وكان لها الدور الكبير فى رعايتهم واستكمال تعليمهم وزواجهم، خاصة وأن أعمارهم كانت متقاربة مع أعمارنا، وتستمر فى عطاءها ورعايتها حين توفت أختها التوأم وتركت لها 3 من الأبناء فى أمس الحاجة إلى الرعاية منهم من هى على وشك الزواج وأخرى بالمرحلة الابتدائية وآخر بالمرحلة الإعدادية ولم يكن هناك من هو أكفأ منها لرعايتهم.