الأم المثالية بالسويس.. تحدت الفشل الكلوي وحصلت على الدكتوراة

قالت السيدة ميرفت محمد علي، الأم المثالية بمحافظة السويس، إنها فوجئت باتصال من وزارة التضامن الاجتماعي يبلغها بفوزها باللقب، بعد أن قدم لها ابنها دون علمها.

وأضافت السيدة ميرفت محمد علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها ربت 3 أبناء هم أحمد، طبيب، أسماء، مهندسة، شيماء، مدرسة، رغم ظروفها الصحية وهي إصابتها بالفشل الكلوي.

وتابعت السيدة أنها أصيبت بالفشل الكلوي بعد ولادة ابنتها الأخيرة وكان عمرها وقتها ٣٥ عاما، وبدأت رحلة العلاج والغسيل وتربية الأبناء.

واستكملت أنها تركت العمل للتفرغ لتربية الأطفال والغسيل الكلوي لكونها كانت تتلقى ثلاث جلسات في الأسبوع.

وتابعت: «بعد معاناتي اتخدت قرار زراعة الكلى بعد أن تعب قلبي من كثر الغسيل الكلوي وبدأت رحلة زراعة الكلي والتي كانت شاقة جداا.

واستكملت الأم المثالية بمحافظة السويس: «رغم كل ما مررت به تحديت الصعاب وحصلت على ماجستير في عام ٢٠١١، وتابعت في دراستي حتى حصلت على الدكتوراة في عام ٢٠١٩ في مناهج طرق وتدريس اللغة العربية».

وتابعت أنها درست خلال لحظات صعبة، حيث عملت على رسالة الدكتوراة خلال تجهيزات زراعة الكلى، وخلالها ساعدني أبنائي وشجعوني على تحدي المرض وألامه وتحقيق النجاح.

وتابعت: «أولادي كانوا أكبر داعم لحصولي على درجة الدكتوراة، بعد أن فقدت الأمل بسبب مرضي وظروفي الصحية».

وقالت الأم المثالية: «لا يأس مع الحياة، عاصرت لحظات كثيرة صعبة، إلا أنني تحديتها وتفوق أولادي وحصلوا على شهادات عاليا وكذلك أنا وهذا الفخر يكفيني».