على مساحة 858م2.. تعرف على أعمال إحلال وتجديد مركز شباب دلبشان

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة، على كل المستويات سواء بالألعاب أو مراكز الشباب والنوادي وتطوير كل المنشآت، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات التطوير لمراكز الشباب والملاعب بمحافظة الغربية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية وتطويرها على كل الجوانب والمستويات.

ضمن أعمال الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة أعمال إحلال وتجديد مركز شباب دلبشان، بمحافظة الغربية، والتي تم تنفيذها في نوفمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 500 ألف جنيه، على مساحة 858م2 مربع.

وكان قد افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركزي شباب دلبشان، ومركز شباب شبراريس، بمركز كفر الزيات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجديدهما بإجمالي تكلفة مليون جنيه، بحضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية بديوان المحافظة، وعلاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ويسري الديب وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وقام محافظ الغربية بعمل جولة بعد افتتاح مركز شباب دلبشان والمقام على مساحة 858 مترًا مربعًا، والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة 500 ألف جنيه، ذلك إلى جانب إحلال وتجديد مركز شباب شبراريس بتكلفة 500 ألف جنيه، والمقام على مساحة 1056 مترًا مربعًا.

وخلال الافتتاح أكد رحمي، على الدور المهم الذي تلعبه مراكز الشباب بالقرى كونها تقدم كافة سبل العناية بالنشء والشباب من النواحي الصحية عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والحركية المتنوعة، بالإضافة إلى ضرورة تزويدهم بألوان النشاطات المختلفة والتي تكسبهم المهارات اللازمة لتأدية ما يتطلب منهم من عمل بمستوى عالٍ، علاوة على تنمية مشاعر الانتماء والولاء للوطن، لافتاً إلى استمرار سعي المحافظة في دعم تطوير مراكز الشباب والملاعب الرياضية بالقرى.