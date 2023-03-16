بريطانيا ترصد 900 مليون جنيه إسترليني لبناء هيئة بحثية للذكاء الاصطناعي

تعتزم الحكومة البريطانية استثمار ما يقرب من 900 مليون جنيه إسترليني في حاسوب عملاق متطور كجزء من استراتيجية ذكاء اصطناعي جديدة وضعتها بريطانيا تضمن ضمان قدرة بريطانيا على بناء "BritGPT" الخاصة بها.

ووفقا لـ “الجارديان” فقد حددت الخزانة البريطانية خططًا لإنفاق حوالي 900 مليون جنيه إسترليني على بناء كمبيوتر إكساسكيل، والذي سيكون أقوى بعدة مرات من أكبر أجهزة الكمبيوتر في المملكة المتحدة، ومن المقرر إنشاء هيئة بحثية جديدة للذكاء الاصطناعي.

وقالت يمكن استخدام كمبيوتر الإكساسكيل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، ولكن له أيضًا استخدامات أخرى عبر العلوم والصناعة والدفاع ، بما في ذلك نمذجة تنبؤات الطقس والتوقعات المناخية.

وقالت وزارة الخزانة إن الاستثمار بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني “يسمح للباحثين فهم أفضل لتغير المناخ، وتعزيز اكتشاف عقاقير جديدة وزيادة إمكاناتنا في الذكاء الاصطناعي”.

كمبيوتر الإكساسكيل

هو كمبيوتير يمكنه تنفيذ أكثر من مليار مليار عملية حسابية بسيطة في الثانية، وهو مقياس يُعرف باسم "exaflops" من المعروف وجود آلة واحدة فقط ، وهي Frontier ، الموجودة في مختبر أوك ريدج الوطني الأمريكي وتستخدم في البحث العلمي - على الرغم من أن الحواسيب العملاقة لها تطبيقات عسكرية مهمة لدرجة أنه قد يكون هناك أجهزة أخرى موجودة بالفعل ولكن لم يتم الاعتراف بها من قبل أصحابها ويكلف انتاج فرونتير حوالي 500 مليون جنيه إسترليني وتم طرحها على الإنترنت في عام 2022.

وبعد.ظهور تشات جي بوت وتعاونه مع كبرى شركات التكنولوجيا العالميو فقد قالت الحكومة البريطانية انها ستنشا فريق عمل يعزز القدرات السيادية لبريطانيا ويعزز قدراتها في انشاء تقنيات خديثة قاىمة علي الذكاء الاصطناعي.