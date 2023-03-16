الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأسعار مخفضة.. طرح فراخ مجمدة للمواطنين بالوادي الجديد

الفراخ والسلع الغذائية
الفراخ والسلع الغذائية

طرحت مديرية أمن الوادي الجديد، الخميس، فراخ مجمدة بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن أهالي المحافظة.

وقامت المنافذ الثابتة والمتحركة بمديرية أمن الوادي الجديد بطرح كميات كبيرة من الفراخ المجمدة أمام المواطنين بأسعار مخفضة يصل سعر الفرخة إلي 96 جنيه وذلك لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الواحاتية بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

كما وزعت مديرية أمن الوادي الجديد اليوم عدد كبير من كراتين السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال منافذ أمان الثابتة والمتحركة تحت رعاية الرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة حلول شهر رمضان والاحتفال بعيد الأم واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات.

كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بسيارات مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق المحافظة لتلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المراكز.

في السياق، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالمرور على المحاى التجارية والاسواق لمراقبة الأسعار استعدادا لشهر رمضان.

مديرية أمن الوادي الجديد فراخ مجمدة بأسعار مخفضة لرفع المعاناه أهالي الوادي الجديد المنافذ الثابتة والمتحركة الفرخة إلي 96 جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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