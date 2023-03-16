الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأم المثالية بالدقهلية: «ولادى كانوا شغلتى.. وغرست فيهم الكرامة وعزة النفس»

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت إيمان أحمد عبدالرحمن الدروتيني، الفائزة بالمركز الأول بمحافظة الدقهلية في مسابقة الأم المثالية، إن لديها 3 أبناء هم: «حنان» وتعمل طبيبة بيطرية، و«ريهام» حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية، والأخير «عادل» مهندس مدني لكن توفاه الله قبل أن يتزوج.

وأضافت، لـ«الدستور»، أن زوجها توفي منذ ما يقرب من 27 عامًا وترك لها 3 أطفال، مؤكدة أنها وهبت حياتها لتربية أطفالها وتعليمهم.

وذكرت «إيمان» أن معاش زوجها كان ضئيلًا ومع ذلك رفضت مساعدات الجمعيات الخيرية، وإنما غرست في أطفالها الكرامة وعزة النفس، موضحة أنها لم تتقدم لشغل أي وظيفة واكتفت فقط بتربية أبنائها قائلة: «ولادي كانوا شغلتي».

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

ايمان احمد عبدالرحمن الدقهلية الأم المثالية مسابقة الأم المثالية المركز الأول

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وائل لطفي

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