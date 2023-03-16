4 مصابين بانقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي بالجيزة

أصيب 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى بطريق إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.