الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بانقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي بالجيزة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى بطريق إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

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وائل لطفي

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