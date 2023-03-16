«القاهرة الإخبارية»: تخوفات فى النمسا من هجوم إرهابى محتمل

كثفت الشرطة النمساوية الدوريات الأمنية بالعاصمة فيينا، بعد وصول معلومات للشرطة تشير إلى تخطيط إرهابيين لشن هجوم إرهابي وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي هذا السياق، قال خالد أبوبكر، مراسل «القاهرة الإخبارية» إن صحيفة نمساوية تحدثت عن أن جهازًا استخباريًا أجنبيًا قد مد الأجهزة النمساوية بمعلومات تشير إلى تخطيط مجموعة تابعة لتنظيم داعش لاستهداف عدد من الكنائس في النمسا.

وأضاف أنه بعد ظهر أمس شرطة فيينا قالت إن جميع دور العبادة الخاصة بكل الأديان وكل الطوائف ستخضع لإجراءات أمنية مشددة مخافة استهدافها.

وتابع: «القاهرة الإخبارية تواصلت مع أسقف الكنيسة المصرية القبطية في النمسا، وطمأن الجميع على الكنائس المصرية، وقال إننا لم نتلق أية تهديدات وإن الأمور في دور العبادة تسير كالمعتاد دون تعطيل للصلوات أو أي أنشطة تمارس داخل تلك الكنائس».