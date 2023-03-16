الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة والغرامة لعاطل لحيازة مخدرات فى الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها في القضية رقم 13327 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3843 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

بداية الواقعة، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم "خالد ح"، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى يوم 19 نوفمبر من العام الماضى، وبدائرة قسم أول العاشر من رمضان، قد حاز كمية من مخدر الحشيش للاتجار فيها فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تم ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزته على 60 قطعة كبير من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق محافظة الشرقية عاطل غرامة 100 ألف جنيه السجن المشدد 15 المستشار نسيم على بيومي

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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