إحالة أوراق المتهم باستدراج عامل وقتله في الشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم بقتل عامل إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 15 مايو المقبل للنطق بالحكم على المتهم في القضية رقم 2299 سنة 2022 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3 2999 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

البداية ، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم “ إبراهيم . س”، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى يوم 16 مايو من العام الماضى، بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتل عمدا المجنى " فادى س ع" مع سبق الإصرار والترصد.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه " فادى . س" مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح نارى مششخن " مسدس" وذخائر 3 طلقات وهاتف جوال قام بشرائه واستدرج المجنى عليه لمكان ارتكاب الواقعة، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه 3 اعيرة نارية قاصدا قتله، وذلك لقيام المجنى عليه بسرقة بعض الصور من هاتف شقيق القاتل والتى تخص زوجة الأخير شقيق المتهم، وقيامه بالاتصال بها وتهديدها بنشر تلك الصور بغض اقامة علاقة محرمة معها فقام المتهم بإعداد سلاح لهذا الغرض واشترى هاتف وشريحة، ونفذ جريمته ثم قام وبيع هاتف المجنى عليه، وتم التوصل إليه وضبطه وضبط السلاح وهاتف المجنى عليه.