الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء، أكد خلالها اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كل المجالات، مشيرًا إلى دور الجمعية فى توفير كل التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفانًا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين، اشتملت على كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة، واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

الجدير بالذكر أن جمعية المحاربين القدماء قد تحصلت على 4 كئوس، 191 ميدالية متنوعة خلال الموسم الرياضى الماضى.

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكئوس والميداليات على الفرق الفائزة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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