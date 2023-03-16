الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تشارك فى المؤتمر الطبى «FIRST GENOME DAY»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021، شاركت القوات المسلحة فى المؤتمر الطبى (FIRST GENOME DAY) احتفالًا بمرور عامين على إطلاق مشروع الجينوم، وذلك بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورعاية شركة (أليو مينا) العالمية.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مؤكدًا أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمى فى تاريخ مصر الحديثة وهو حجر الأساس للطب الشخصى والدقيق ومحور كافة الأبحاث الطبية خلال السنوات المقبلة.

كما أشار الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى إلى أن تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة، وأن المشروع منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر.

وألقى الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية كلمة أشار خلالها إلى أن "مشروع الجينوم" يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة، كما يهدف أيضًا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية.

حضر فعاليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل، مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة الجامعات بالصروح الطبية المختلفة.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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