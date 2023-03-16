على مساحة 170 مترًا.. تطوير مكتب بريد سيدي حمود بالمحلة الكبرى

على مدار السنوات الماضية، تعمل الدولة جاهدة على رفع البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين من أجل توفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تدشين العديد من المشروعات الخدمية في مختلف قرى ومحافظات مصر.

وفي قطاع الخدمات العامة، شهدت محافظة الغربية مشروع تطوير مكتب بريد سيدي حمود بالمحلة الكبرى، وذلك على مساحة 170 متر مربع، ويضم 9 منافذ خدمة جديدة وماكينات حديثة، وتم تنفيذه في ديسمبر ٢٠٢١.

وافتتح مكتب بريد سيدى حمود بالمحلة الكبرى، اللواء حسين لبيب عطية، وأكد خلال الافتتاح ضرورة المشاركة الاجتماعية بالقرية مشيدًا بالجهود المبذولة في إنجاز تلك المشروعات التي سوف تساعد في تسهيل العديد من الخدمات المقدمه للمواطنين.

وتزامنًا مع افتتاح مكتب بريد سيدي حمود بالمحلة الكبرى، تم تدشين حملة نظافة مكبرة بشوارع قرية دمرو بوجود سعد نصر وعلاء النمر نائبا رئيس المدينة بمشاركة معدات الوحدات المحليه لقرى دمرو والشهيدي ومحلة حسن والبنوان وميت الليت هاشم وبشبيش.