الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

على مساحة 170 مترًا.. تطوير مكتب بريد سيدي حمود بالمحلة الكبرى

مكتب بريد
مكتب بريد

على مدار السنوات الماضية، تعمل الدولة جاهدة على رفع البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين من أجل توفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تدشين العديد من المشروعات الخدمية في مختلف قرى ومحافظات مصر.

وفي قطاع الخدمات العامة، شهدت محافظة الغربية مشروع تطوير مكتب بريد سيدي حمود بالمحلة الكبرى، وذلك على مساحة 170 متر مربع، ويضم 9 منافذ خدمة جديدة وماكينات حديثة، وتم تنفيذه في ديسمبر ٢٠٢١.

وافتتح مكتب بريد سيدى حمود بالمحلة الكبرى، اللواء حسين لبيب عطية، وأكد خلال الافتتاح ضرورة المشاركة الاجتماعية بالقرية مشيدًا بالجهود المبذولة في إنجاز تلك المشروعات التي سوف تساعد في تسهيل العديد من الخدمات المقدمه للمواطنين.

وتزامنًا مع افتتاح مكتب بريد سيدي حمود بالمحلة الكبرى، تم تدشين حملة نظافة مكبرة بشوارع قرية دمرو بوجود سعد نصر وعلاء النمر نائبا رئيس المدينة بمشاركة معدات الوحدات المحليه لقرى دمرو والشهيدي ومحلة حسن والبنوان وميت الليت هاشم وبشبيش.

تطوير مكتب بريد تطوير مكتب بريد سيدى حمود بالمحلة الكبرى تطوير مكتب بريد سيدى حمود المحلة الكبري مشروعات الخدمية الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

96 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4 لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة متنوعة بالقاهرة

حبس 16 متهمًا في واقعة منصة «هوج بول»

قرار جديد بشأن قضية مرتضى منصور في سب محمود الخطيب

«التعاون الدولي» تستعرض أبرز نتائج محور التنمية الاقتصادية مع الأمم المتحدة 2018-2022

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية