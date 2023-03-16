باحثة: «كتف في كتف» تضمن العدالة في توزيع الكراتين الغذائية على المستحقين

قالت منى لطفي، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي الأكبر والأضخم من نوعها.

وأضافت 1Jلطفي» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بدأنا توزيع كراتين غذائية يومي 8 و9 مارس في 16 محافظة، ووزعنا بما يعادل 1.1 كرتونة، وكانت الأولوية للمحافظات الحدودية».

«كتف في كتف» تحرص على العدالة في التوزيع لضمان عدم تكرار الأماكن والأشخاص

وأشارت إلى المبادرة حرصت على العدالة في التوزيع وفقًا لقواعد البيانات التي سهلت وصول الخدمات لمستحقيها، حيث أنشأ التحالف في بداية عمله في شهر مارس 2022 قاعدة بيانات تضم 40 مليون مواطن بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية المنتشرة في الأرض.

وتابعت: «وحدنا الجهود ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى نقدم صورة متكاملة وقاعدة بيانات للمواطنين الأكثر استحقاقًا، والمبادرة تحرص على عدالة التوزيع لضمان عدم تكرار الأماكن والأشخاص، ومن ثم، سيكون التوزيع بصورة عادلة ومنصفة».