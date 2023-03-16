رئيس جامعة سوهاج يوضح أهمية زيارة الطلاب للتعرف على المشروعات الجديدة للدولة

تحدث مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، حول توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم رحلات لشباب الجامعات للتعرف على المشروعات القومية، لافتًا إلى أهمية مثل هذه الرحلات الطلابية للمشروعات.

وقال "عبدالخالق"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز "، إن هناك حروب من الجيل الرابع والخامس وتستهدف تشويه الإنجازات على أرض مصر، فضلاً عن أنها تحاول أيضاً أن تزعزع ثقة الشباب في مقدرات الوطن والسيطرة الفكرية على أبنائنا.

وتابع: علينا أن نواجه هذه الحروب بزيادة الوعي لدى الشباب بأهمية المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة ربوع الوطن، لافتاً إلى أنه حالياً يجري العمل على تنظيم العديد من الندوات التثقيفية لزيادة وعي الشباب بالمخاطر التي تواجه الوطن.

ولفت إلى أنه تم إصدارقرار من قبل الجامعة بزيادة عدد الرحلات للمشروعات القومية داخل أو خارج محافظة سوهاج.