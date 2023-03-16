«حراس أمن وسائقو شاحنات».. حقائق مثيرة عن مرشحي القائمة الطويلة للبوكر الدولية

تمتد القائمة الطويلة لجائزة بوكر الدولية لقارات ودول ولغات متعددة، وهي فرصة لاكتشاف مجموعة كبيرة من المؤلفات المترجمة، من أسماء معروفة وغير معروفة.

كانت لجنة تحكيم الجائزة الشهيرة قد أعلنت عن الأعمال المرشحة للفوز والتي ضمت: "بينما كنا نحلم" لكليمنس ماير، ترجمة كاتي ديربيشاير، "حفلة عيد الميلاد" للوران موفيجنييه، ترجمة دانيال ليفين بيكر، "الإنجيل حسب العالم الجديد" لماريز كوندي وترجمة ريتشارد فيلكوكس، "المبنى التاسع" لـزو جينجز، ترجمة جيريمي تيانج، "المحرقة" للكاتب بيرومال موروجان، "الحوت" لشون ميونج كوان، و"ملجأ الزمن" للكاتب البلغاري جيورغي جوسبودينوف، ترجمة أنجيلا روديل، "الوقوف الثقيل" لـ غوز وترجمة فرانك وين، "موت الأم" لـ فيجديس هورث وترجمة شارلوت بارسلوند، "جيمي هندريكس يعيش في لفيف" لـ أندريه كوركوف وترجمة روبن وولي، "نظام رائع لدرجة أنه يعمي" لأماندا سفينسون، ترجمة نيكولا سمالي. و"لا يزال مولودًا" لجوادالوبي نيتيل، وترجمة روزاليند هارفي. و"صخب" لإيفا بالتسار، ترجمة جوليا سانشيز.

أوروبا الأكثر تمثيلًا

هناك 11 لغة ممثلة في القائمة الطويلة هذا العام من 12 دولة، إلى جانب اللغات المترجمة الأكثر شيوعًا، مثل الفرنسية والألمانية. فضلًا عن ذلك، ثمة ثلاث لغات لم تظهر في القائمة الطويلة من قبل وهي؛ البلغارية في رواية "ملجأ الزمن" للكاتب البلغاري جيورغي جوسبودينوف، والكاتالانية في راوية "صخب" لإيفا بالتاسار، واللغة التاميلية في رواية "المحرقة" لبيرومال موروغان.

في السياق ذاته، يُلاحظ أن قائمة هذا العام تضم أعمالًا ممثلة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ومع ذلك فإن القارة الأكثر تمثيلاً هي أوروبا، فهناك أعمال من بلغاريا والنرويج وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا والسويد، كما أن اللغة الفرنسية هي اللغة الأكثر تمثيلاً، فهناك ثلاث من الروايات المدرجة في القائمة الطويلة باللغة الفرنسية.

فجوات عمرية بين المرشحين

من المعلومات الطريفة أن القائمة تضم أيضًا مؤلفين من فئات عمرية متباعدة، فهناك فجوة تبلغ 54 عامًا بين أكبر المؤلفين وأصغرهم في القائمة. فماريز كوندي مؤلفة رواية "الإنجيل حسب العالم الجديد" هي الأكبر سناً في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية، إذ يبلغ عمرها 89 عامًا، أما أماندا سفينسون مؤلفة رواية "نظام رائع لدرجة أنه يعمي" فهي أصغر مؤلفة في قائمة هذا العام، إذ تبلغ 35 عامًا.

أيضًا فإن ماريز كوندي شكلت مع زوجها فريقًا في الجائزة، فقد قامت بتأليف الكتاب عن طريق إملائه لزوجها ريتشارد فيلكوكس، الذي ترجمه بعد ذلك إلى الإنجليزية.

من جهة أخرى، فثمة مؤلفان سبق ترشيحهم في الجائزة، وهم ماريز كوندي التي تم ترشيحها في القائمة المختصرة لجائزة البوكر الدولية في عام 2015، والمؤلف الألماني كليمنس ماير الذي رُشح في القائمة الطويلة عام 2017.

مهن سابقة

ثمة حقائق طريفة عن بعض المرشحين في القائمة، إذ يشترك اثنان من المؤلفين في مهنة سابقة؛ فقد عمل كل من كليمنس ماير وغوز كحراس أمن، فيما كان ماير أيضًا سائق شاحنة في وقت سابق.

أيضًا، فإن بيرومال مورغان الذي ظهر اسمه في القائمة كان قد أعلن ذات مرة عن وفاته ككاتب، وفي عام 2015 أعلن أنه يعتزم التوقف عن الكتابة، كما طالب الناشرين بسحب جميع أعماله الروائية من البيع، لكنه عاد من صمته الذي فرضه على نفسه في عام 2017.