الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بـ8 مهام.. تعرف على أفضل الطرق لتنظيم الوقت

أفضل الطرق لتنظيم
أفضل الطرق لتنظيم الوقت

عرضت قناة “DMC” الفضائية تقرير حول دراسة حديثة توضح أفضل الطرق لتنظيم الوقت.

وقالت الدراسة حديثة توضح أفضل الطرق لتنظيم الوقت، وكانت أفضلها هو طريقة الكتابة والتدوين في مفكرة خاصة، مع تقسيم الأهداف المراد تحقيقها في المدة الزمنية المطلوبة وهي تسمي بطريقة “البوليت”، موضحًا أن هناك العديد والكثير من طرق متعددة لتنظيم الوقت، بينها "التايم بوكينج".

وطريقة “التايم بوكينج” تعني حجز الوقت، وذلك من خلال عمل بعض الجداول والتي يتم تحديد الأهداف بها والوقت الذي يتم فيه إنجاز العمل على مدار الساعات والأيام أو الأسبوع أو الشهر أو السنه وغيرها من الحساب الزمني لكل شخص.

وفي السطور القادمة فاعليه لتنظيم الوقت بطريقة “التايم بوكينج”:-

  1. تؤكد دور الكتابة في التذكر وسهولة التنفيذ والتطبيق بشكل عملي يوميًا.
  2. تساعد على التأمل والتركيز فيما هو مطلوب إنجازه.
  3. تحديد أهداف معينة.
  4. تساعد في ترسيخ أهمية ضرورة إنجاز الأهداف الخاصة.
  5. تساعد في  إفراغ الطاقات السلبية.
  6. عند تفعيلها بشكل جيد يتم إنجاز العمل في أقل وقت ممكن.
  7. تساعد في تحضير المهام المراد إنجازها بشكل متتالٍ.
  8. في حال عدم إنجاز عمل يمكن إنجاز ما يليه، وذلك يساعد على عدم استنزاف الوقت.
قناة “DMC أفضل الطرق لتنظيم الوقت طريقة “البوليت” التايم بوكينج طريقة “التايم بوكينج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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