بـ8 مهام.. تعرف على أفضل الطرق لتنظيم الوقت

عرضت قناة “DMC” الفضائية تقرير حول دراسة حديثة توضح أفضل الطرق لتنظيم الوقت.

وقالت الدراسة حديثة توضح أفضل الطرق لتنظيم الوقت، وكانت أفضلها هو طريقة الكتابة والتدوين في مفكرة خاصة، مع تقسيم الأهداف المراد تحقيقها في المدة الزمنية المطلوبة وهي تسمي بطريقة “البوليت”، موضحًا أن هناك العديد والكثير من طرق متعددة لتنظيم الوقت، بينها "التايم بوكينج".

وطريقة “التايم بوكينج” تعني حجز الوقت، وذلك من خلال عمل بعض الجداول والتي يتم تحديد الأهداف بها والوقت الذي يتم فيه إنجاز العمل على مدار الساعات والأيام أو الأسبوع أو الشهر أو السنه وغيرها من الحساب الزمني لكل شخص.

وفي السطور القادمة فاعليه لتنظيم الوقت بطريقة “التايم بوكينج”:-