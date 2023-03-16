الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لص سرق 119 من أجزاء السيارات بمنشأة ناصر

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط سائق بإحدى شركات النقل الخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالي- بعض الأوراق، خاصين بإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، تركتها سهواً بالسيارة قيادته وإنكاره وجود الحقيبة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة وإنفاقه جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمته بالسرقة.

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامه بسرقة أجزاء من إحدى السيارات أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعثر بحوزته على المسروقات المستولى عليها - 119 أجزاء لسيارات متنوعة أخرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضاف أن العلامات الأخرى المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب بقصد بيعها.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بارتكاب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهما أقرا قيامهما ببيع الهواتف المستولى عليها لعميلهما سيئ النية له معلومات جنائية أمكن ضبطه وبحوزته جميع المسروقات المستولى عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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