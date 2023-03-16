الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في القاهرة

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذا استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية (محلية ، وأجنبية – سيارة "ملكه") ، وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر أدوات كهربائية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مبلغ مالى "عملات محلية" المحولين لصالحه من إحدى الدول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

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رسائل العين السخنة

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