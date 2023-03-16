الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخص بهيروين وسلاح فى القاهرة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، حال وجوده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,100 كيلوجرام- كمية من مسحوق الهيروين المخدر- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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