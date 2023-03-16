الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

آخرهم ملكة بلجيكا.. شخصيات عالمية زارت المناطق الأثرية المصرية (فيديوجراف)

المناطق الأثرية
المناطق الأثرية

عرضت فضائية إكسترا نيوز، فيديوجراف، عن أبرز الشخصيات العالمية التي زارت المناطق الأثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة، وآخرهم الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا التي زارت معالم مدينة الأقصر الأثرية أمس الأربعاء.

ومن بين هؤلاء:

الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا.

الفنان العالمي ويل سميث الذي جاء إلي مصر في زيارة عام 2017.

ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

المطربة الأمريكية كاتي بيري عام 2019.

الفنانة العالمية أنجلينا جولي وبراد بيت وجورج كلوني.

الفنان الهندي أميتاب باتشان.

الفنان العالمي مورجان فريمان أثناء تصوير فيلم "قصة الإله".

نجوم الكرة العالمية أبرزهم "ميسي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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