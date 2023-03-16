الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ بورسعيد بالحصول على جائزتين بمسابقة التميز الحكومى

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لفوز المحافظة بجائزتين في مسابقة التميز الحكومي التي تتضمن فئة جوائز التميز الفردي والمؤسسي، وحصل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، برئاسة المهندسة رشا أبوالمعاطي شريف، على المركز الأول في المراكز التكنولوجية.

 كما حصدت المحافظة أيضًا المركز الأول لجائزة أفضل مكتب تموين بالمركز النموذجي المطور ببورسعيد برئاسة أماني مسعد صقر شاهين للعام الثاني على التوالي على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على تهانيه، وأكد المحافظ أن ما تشهده المحافظات حاليًا من تنمية يأتي نتيجة للجهود المثمرة والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية، وحرصه على متابعة كل القطاعات داخل المحافظات لإحداث التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية في جميع المحافظات، كما أثنى محافظ بورسعيد على الدعم المتواصل المقدم من وزارة التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد في كل المجالات.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها فى المجتمع المصري، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030" للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

التكنولوجي التنمية المحلية الجمهوري التميز الحكومي الخدمات الحكومية الدولة المصر

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