وزير المالية السعودى: مصر لديها ما يتطلب لتكون دولة اقتصادية عظيمة

أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، كتأكيد على الإمكانات الواعدة التي تقدمها سوق الاستثمار المصرية.

وأشاد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بالإمكانيات الواعدة الموجود بمصر، وعلى رأسها عدد السكان، والموارد والمقدرات الطبيعية، مؤكدًا أن مصر لديها ما يتطلب لتكون دولة اقتصادية عظيمة.

وكان الجدعان قد أعلن، في وقت سابق خلال الإعلان عن الموازنة العامة السعودية للعام المالي 2023/2024 أن المملكة تسعى لتعزيز استثماراتها بمصر وتركيا.

وأكد الجدعان أن السعودية بدأت الاستثمار بشكل مكثف في مصر، وذلك بعد أن أودعت المملكة العربية السعودية، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر.

وكانت المملكة قد تعهدت العام الماضي بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، منها 5 مليارات كوديعة في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى من المعتزم استثمارها في شراء حصص لشركات مدرجة في البورصة المصرية.