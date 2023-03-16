الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 49% ارتفاعًا في الصادرات المصرية لبلجيكا خلال 2022

الصادرات
الصادرات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لبلجيكا، مسجلة 661.3 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 443.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من بلجيكا 1.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 34.8%، وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.7%.

أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى بلجيكا عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 199.2 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 172.3 مليون دولار.
3. أسمدة بقيمة 90.8 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 30.7 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 26 مليون دولار.
6. حديد وصلب  بقيمة 22.8 مليون دولار.
7. خضر ونباتات بقيمة 19.4 مليون دولار.
8. فواكه بقيمة 19.1 مليون دولار.
9. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8.5 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.

أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من بلجيكا عام 2022

1. حديد وصلب  بقيمة 501.1 مليون دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 141.1 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 118.9 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 83.6 مليون دولار.
5. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 52.7 مليون دولار.
6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 50.7 مليون دولار.
7. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 31.1 مليون دولار.
8. أسمدة بقيمة 21.1 مليون دولار.
9. زنك ومصنوعاته بقيمة 19 مليون دولار.
10. مركبات جوية بقيمة 16.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 547.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل  246.8 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 121.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين ببلجيكا 28.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 26.3 مليون  دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 7.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات البلجيكيين العاملين في مصر 2 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  32.5%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية بلجيكا الواردات المصرية التبادل التجاري

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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