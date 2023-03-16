الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 (فيديو)

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

أفادت قناة Dmc بإعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وكانت اللجنة المركزية قد انتهت من اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 بعد تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات :-

 54 أما مثالية

أما بديلة

18 أما لابن من ذوي الإعاقة

6 أمهات من ذوي الإعاقة

3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية

11 أما من الرائدات الاجتماعيات

5 متطوعات من قري حياة كريمة

5 حاصلات علي مشروع اقتصادي.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولي علي مستوي المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي نيفين القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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