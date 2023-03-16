إصابة 4 فى انقلاب تروسيكل بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج

وقع حادث انقلاب تروسيكل يقل عددًا من المواطنين، مما نتج عنه إصابة 4 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم في مدخل مدينة أخميم الجديدة شرقي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق بمدخل مدينة أخميم الجديدة، ووجود مصابين تم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

- نتائج التحريات

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس وحدة مباحث وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، عن انقلاب دراجة نارية تروسيكل ومصابين بطريق مدينة أخميم الجديدة، وتبين أثناء سير دراجة نارية تروسيكل اختلال مقود الدراجة مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد التروسيكل بكدمات متفرقة بالجسم وثلاثة آخرين بإصابات مختلفة، وبسؤال المصابين قرروا مضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتم نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج والحالة العامة مستقرة، وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيًا.