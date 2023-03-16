تقرير بريطانى: مصر الوجهة المثالية فى العالم للاستمتاع بطقس الربيع

أكد تقرير بريطاني، أ، مصر هي الوجهة المثالية في العالم للاستمتاع بطقس الربيع وشمس الشتاء قبل نهايته، وأن المنتجعات الساحلية في الغردقة وشرم الشيخ تمنح أفضل التجارب الرائعة للاستمتاع بالطقس في الوقت الحالي.

وقال موقع Lincolnshire Live البريطاني، اقتربت نهاية فصل الشتاء، ولكن بعد عدة أشهر من الطقس البارد القاتم، ويحتاج البعض منا إلى زيادة فيتامين (د) قبل أن نتمتع بأشعة الشمس في الربيع، يبدو السفر إلى وجهة مشمسة، مثل مصر، حلًا مثاليًا.

أوضح التقرير، أن السفر إلى مصر هو استراحة لطيفة من الشتاء البارد في المملكة المتحدة، يمكنك الاستمتاع بالسماء الزرقاء والطقس الدافئ المشمس دون التعرض لدرجات الحرارة الحارقة في الصيف والتي قد تتجاوز 40 درجة مئوية.

من ناحية أخرى، فإن المواقع السياحية الشهيرة أقل ازدحامًا، مما يعني أنه من الأسهل العثور على صفقات وخصومات أفضل على تذاكر الطيران والإقامة.

الطقس في مصر

ولفت التقرير البريطاني، إلى أنه إذا كنت ترغب في تجنب درجات الحرارة الشديدة في الصيف، فإن هذا الوقت من العام هو الوقت المثالي لزيارة أرض الفراعنة، الطقس دافئ ولطيف، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار من 25 درجة مئوية إلى 13 درجة مئوية في الليل في منطقة القاهرة، درجات الحرارة في مدن جنوب أسوان أو الأقصر أعلى قليلًا ، خاصة خلال النهار.

وأشار إلى أنه يمكنك زيارة المواقع التاريخية العديدة أو القيام برحلة سفاري على الجمال أو ممارسة الرياضات الرملية في الصحراء، درجات الحرارة الآن دافئة، لكنها ليست شديدة الحرارة، لذلك لا داعي للقلق بشأن الإصابة بضربة شمس.

يمكنك أيضًا القيام برحلة بحرية على طول نهر النيل، حيث يشتمل معظمها على زيارات لبعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في البلاد، إذا كنت تفضل الاسترخاء على الشاطئ، فإن المنتجعات الساحلية في الغردقة أو شرم الشيخ أو الضبعة هي أيضًا مواقع مثالية، هذه بعض الأشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها في مصر: قم بزيارة أهرامات الجيزة، وقم بزيارة معابد أبو البسيطة، واسترخ في البحر الأحمر، واستكشف القاهرة التاريخية، وزيارة وادي الملوك، وقم برحلة بحرية على نهر النيل.