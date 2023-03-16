«التخطيط» تكشف قيمة المبلغ المدخر للمرأة بعد سن الـ45

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، قيمة المبلغ الذى ستحصل عليه المرأة بعد سن الـ 45، ضمن برنامج تنمية الأسرة.

وأوضحت السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن البرنامج يتضمن ادخار مبلغ 1000 جنيه لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.

وقالت هالة السعيد: "وثيقة الادخار تستهدف التأمين على الأسرة في حال التزام السيدة المتزوجة بإنجاب طفلين فقط".

وتابعت هالة السعيد: "لو السيدة دخلت برنامج تنمية الأسرة وعمرها 21 سنة سوف تحصل على 65 ألف جنيه عندما تصل لعمر 45 سنة".