أعظم إثم يرتكبه الإنسان.. أسامة الأزهرى يحذر من هذه الممارسة على الإنترنت

حذر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، من بعض الممارسات التى يقع فيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أنها قد تكون من أعظم الآثام التى يرتكبها الإنسان.

وقال أسامة الأزهرى، خلال حواره مع برنامج “مساء دى إم سى”: “من يعيد نشر كل ما يراه ينطبق عليه حديث رسول الله عندما قال كفى بالمرء أثما أن يحدث بكل ما سمع”.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: أن أعادة نشر كل ما يتم سماعه هو أعظم صور الإثم قد يرتكبه الإنسان.

وأضاف الشيخ أسامة الأزهري أن الصدق عمره ما كان مهلكة ولا يسبب لصاحبه الهلاك.