والدة طفل سقط من «الخامس» بالهرم تنفي وجود شبهة جنائية

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن والدة الطفل المتوفي إثر سقوطه من شرفة منزلهم نفت وجود شبهة جنائية في الحادث، مؤكدة أن نجلها كان يلهو في البلكونة الخاصة بهم واختل توازنه.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قد طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة الهرم.

- تشريح الجثة

كما أمرت بتشريح جثة المتوفى لتحديد الإصابات التي لحقت به وأدت لوفاته، كما صرحت بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من ذلك، بالإضافة إلى استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم حول الحادث.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة، يشير إلى سقوط طفل من علو ووفاته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل، يبلغ من العمر 12 عامًا، مصابا بكسور في أماكن متفرقة من جسده، ونزيف داخلي.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل سقط من الطابق الخامس، أثناء اللهو في البلكونه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.