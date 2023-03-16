الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث.
وقال أنطونوف في بيان "نحن لا نسعى إلى صراع مع قوة نووية. نواصل الاتصالات، بما في ذلك من خلال وزارة الدفاع ، من أجل منع الاصطدامات غير المقصودة. أود أن يكون لدى الساسة الأميركيين نفس الموقف تجاه العلاقات مع روسيا ".
وفقا له، روسيا فعلت كل ما بوسعها لمنع حادثة 14 مارس فوق البحر الأسود.
وفي وقت سابق، صرح أنطونوف بأن روسيا لا تريد "مواجهة" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الأمريكية لما يزيد قليلا عن نصف ساعة إثر إسقاط مسيرة أميركية فوق البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان.
يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، أعلنت، يوم الثلاثاء، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" نفذتا "اعتراضا غير آمن" لطائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9"، كانت تحلق فوق البحر الأسود، مضيفة أن إحدى الطائرات الروسية، اصطدمت بالطائرة المسيرة، ملحقة بها أضرارا دفعت القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة المسيرة في المياه الدولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

زلزال بقوة 7.1 يضرب منطقة جزر كرماديك جنوب المحيط الهادئ

مستثمر أمريكى يحذر من تداعيات انهيار بنك «سيليكون فالى»

الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع موسيمانى لخلافة فيريرا

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

خبير اقتصادى: على بريطانيا خفض الديون التى تقترضها لتغطى العجز المالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»